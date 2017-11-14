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Опубликовано 14 ноября 2017, 14:34

В Steam вернули файлы для первой Mafia

Фото: &copy; Wikipedia.org Creative Commons

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Сначала классическая игра вернулась в магазин цифровой дистрибуции GOG, а теперь появились намёки в Steam.

В конце октября 2017 года в базе данных Steam произошли изменения, которые касаются Mafia: The City of Lost Heaven. В реестре в этот период появились упоминания установочных файлов и файлов запуска игры.

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В реестре Steam вновь появились файлы для первой Mafia

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Также пользователи среди файлов обнаружили фразу New Private Beta. Позже в реестре появились обновлённые файлы с локализацией Mafia, в том числе русской, а также дистрибутивы DirectX и Visual C++.

Возможно, игра снова будет доступна в Steam. Ранее её продажи восстановили на площадке GOG.

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Сергей Сурепин
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