В Steam вернули файлы для первой Mafia

Сначала классическая игра вернулась в магазин цифровой дистрибуции GOG, а теперь появились намёки в Steam.

В конце октября 2017 года в базе данных Steam произошли изменения, которые касаются Mafia: The City of Lost Heaven. В реестре в этот период появились упоминания установочных файлов и файлов запуска игры.

В реестре Steam вновь появились файлы для первой Mafia Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Также пользователи среди файлов обнаружили фразу New Private Beta. Позже в реестре появились обновлённые файлы с локализацией Mafia, в том числе русской, а также дистрибутивы DirectX и Visual C++.