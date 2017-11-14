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Регион
Опубликовано 14 ноября 2017, 14:11

Nexon купила разработчиков Choices

Фото: company.nexoneu.com

Фото: company.nexoneu.com

Калифорнийская игровая компания Pixelberry заключила сделку с южнокорейским издателем.

Корейский издатель Nexon купил студию Pixelberry. Команда известна благодаря работе над интерактивной новеллой Choices.

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Компания Nexon приобрела разработчиков интерактивной новеллы Choices

Фото: company.nexoneu.com

В компании добавили, что будут заниматься локализацией игр студии, таких как High School Story и Choices, и их продвижением по всему миру. Команда разработчиков привлекла внимание издателя тем, что игры студии ориентированы преимущественно на женщин.

Сейчас стороны обсуждают работу над новыми проектами.

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Сергей Сурепин
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