Nexon купила разработчиков Choices
Фото: company.nexoneu.com
Калифорнийская игровая компания Pixelberry заключила сделку с южнокорейским издателем.
Корейский издатель Nexon купил студию Pixelberry. Команда известна благодаря работе над интерактивной новеллой Choices.
Компания Nexon приобрела разработчиков интерактивной новеллы Choices
Фото: company.nexoneu.com
В компании добавили, что будут заниматься локализацией игр студии, таких как High School Story и Choices, и их продвижением по всему миру. Команда разработчиков привлекла внимание издателя тем, что игры студии ориентированы преимущественно на женщин.
Сейчас стороны обсуждают работу над новыми проектами.