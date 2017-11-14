Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2017, 13:42

Nintendo хочет продать 50 миллионов Switch

Фото: &copy; flickr / Gaetan Ducatteeuw

Фото: © flickr / Gaetan Ducatteeuw

Для этого японская компания планирует увеличить объёмы производства консолей на четверть.

В 2018 финансовом году Nintendo планирует выпустить 25–30 миллионов консолей Switch. Сейчас компания производит порядка двух миллионов гаджетов каждый месяц.

image

Nintendo планирует продать 50 миллионов консолей Switch к апрелю 2019 года

Фото: © flickr / Gaetan Ducatteeuw

Чтобы достичь этого показателя, японцам придётся увеличить объёмы производства до двух с половиной миллионов. К концу 2017 финансового года Switch купит 17 миллионов человек.

Напомним, прошлая консоль — Wii U — за весь жизненный цикл разошлась тиражом в 14 миллионов устройств.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • nintendo
  • switch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar