Nintendo хочет продать 50 миллионов Switch

Для этого японская компания планирует увеличить объёмы производства консолей на четверть.

В 2018 финансовом году Nintendo планирует выпустить 25–30 миллионов консолей Switch. Сейчас компания производит порядка двух миллионов гаджетов каждый месяц.

Nintendo планирует продать 50 миллионов консолей Switch к апрелю 2019 года Фото: © flickr / Gaetan Ducatteeuw

Чтобы достичь этого показателя, японцам придётся увеличить объёмы производства до двух с половиной миллионов. К концу 2017 финансового года Switch купит 17 миллионов человек.