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Опубликовано 14 ноября 2017, 13:19

GTA V вошла в тройку самых продаваемых игр в истории

Фото: &copy; rockstargames.com

Фото: © rockstargames.com

Культовый боевик с момента выхода в 2013 году разошёлся тиражом более 85 миллионов копий.

Издатель Take-Two опубликовал отчёт за второй квартал 2018 финансового года. Совокупный заработок компании составил 443,6 миллиона долларов.

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GTA V вошла в тройку самых продаваемых игр в истории

Фото: © rockstargames.com

Цифровые продажи принесли издательству 68% выручки за квартал и составили 302,9 миллиона. Рост составил 31 процент.

Всего GTA V купили более 85 миллионов раз. Это позволило боевику войти в тройку самых продаваемых игр в истории.

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Сергей Сурепин
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