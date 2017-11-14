Культовый боевик с момента выхода в 2013 году разошёлся тиражом более 85 миллионов копий.

Издатель Take-Two опубликовал отчёт за второй квартал 2018 финансового года. Совокупный заработок компании составил 443,6 миллиона долларов.

GTA V вошла в тройку самых продаваемых игр в истории Фото: © rockstargames.com

Цифровые продажи принесли издательству 68% выручки за квартал и составили 302,9 миллиона. Рост составил 31 процент.