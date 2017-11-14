NovelKeys выпустила огромные механические кнопки для клавиатуры

NovelKeys занимается производством клавиш по индивидуальным заказам. Компания решила не ограничиваться привычными по размеру кнопками.

Разработчики собирают предварительные заказы на клавиши серии Big Series, которые в четыре раза больше стандартных. Стоимость одной кнопки в индивидуальной коробке составляет 25 долларов (примерно 1500 рублей). Доставка ожидается к концу декабря.