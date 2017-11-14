NovelKeys выпустила огромные механические кнопки для клавиатуры
Компания-производитель хочет завоевать рынок с помощью устройств, которые издают громкие звуки.
NovelKeys занимается производством клавиш по индивидуальным заказам. Компания решила не ограничиваться привычными по размеру кнопками.
Компания NovelKeys начала продажу огромных механических кнопок для клавиатуры
Разработчики собирают предварительные заказы на клавиши серии Big Series, которые в четыре раза больше стандартных. Стоимость одной кнопки в индивидуальной коробке составляет 25 долларов (примерно 1500 рублей). Доставка ожидается к концу декабря.
Увеличенные клавиши издают громкие звуки при клике.