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Опубликовано 14 ноября 2017, 10:31

NovelKeys выпустила огромные механические кнопки для клавиатуры

Фото &copy; Flickr/Mee xo

Фото © Flickr/Mee xo

Компания-производитель хочет завоевать рынок с помощью устройств, которые издают громкие звуки.

NovelKeys занимается производством клавиш по индивидуальным заказам. Компания решила не ограничиваться привычными по размеру кнопками.

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Компания NovelKeys начала продажу огромных механических кнопок для клавиатуры

Фото © Flickr/Mee xo

Разработчики собирают предварительные заказы на клавиши серии Big Series, которые в четыре раза больше стандартных. Стоимость одной кнопки в индивидуальной коробке составляет 25 долларов (примерно 1500 рублей). Доставка ожидается к концу декабря.

Увеличенные клавиши издают громкие звуки при клике.

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Сергей Сурепин
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