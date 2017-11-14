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Опубликовано 14 ноября 2017, 11:52

Teslagrad выйдет на Switch

Разработчики из студии Moon Games анонсировали выход платформера для гибридной консоли.

Независимая команда Moon Games объявила о выходе Teslagrad на Nintendo Switch. По сюжету главный герой должен сбежать от стражников и разобраться в конфликте между местным королём и группой волшебников.

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Студия Moon Games анонсировала выход платформера Teslagrad на Nintendo Switch

Фото: © Кадр из видео YouTube/PomodorkaZR

Впервые игра вышла на ПК и мобильных устройствах в 2013 году. После она появилась на PlayStation 4, Xbox One и Wii U.

На Switch игра выйдет 7 декабря.

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Сергей Сурепин
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