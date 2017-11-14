Teslagrad выйдет на Switch
Разработчики из студии Moon Games анонсировали выход платформера для гибридной консоли.
Независимая команда Moon Games объявила о выходе Teslagrad на Nintendo Switch. По сюжету главный герой должен сбежать от стражников и разобраться в конфликте между местным королём и группой волшебников.
Студия Moon Games анонсировала выход платформера Teslagrad на Nintendo Switch
Фото: © Кадр из видео YouTube/PomodorkaZR
Впервые игра вышла на ПК и мобильных устройствах в 2013 году. После она появилась на PlayStation 4, Xbox One и Wii U.
На Switch игра выйдет 7 декабря.