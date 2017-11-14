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Опубликовано 14 ноября 2017, 11:01

В Google Play появился клон PlayerUnknown's Battlegrounds

Разработчики использовали в своей мобильной игре наработки других популярных проектов.

Фото &copy; Google Play

Фото © Google Play

Пользователь Reddit под псевдонимом Merelyok нашёл в магазине приложений Google Play условно-бесплатную игру, чьё название копирует практически все популярные многопользовательские шутеры. Проект получил название Player Unknown Fortnite Battlegrounds Royal pubGO.

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В магазине Google Play нашли китайскую игру Player Unknown Fortnite Battlegrounds Royal pubGO

Фото © Google Play

Разработчики использовали наработки PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite, а также кусок CS:GO и Royal — отсылка к самому жанру Battle Royale. Благодаря такому названию команда продвинула игру в поисковых запросах.

В качестве разработчика указана студия 3D Online Game. Команда ранее уже выпускала клоны PlayerUnknown's Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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