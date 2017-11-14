В Google Play появился клон PlayerUnknown's Battlegrounds
Разработчики использовали в своей мобильной игре наработки других популярных проектов.
Фото © Google Play
Пользователь Reddit под псевдонимом Merelyok нашёл в магазине приложений Google Play условно-бесплатную игру, чьё название копирует практически все популярные многопользовательские шутеры. Проект получил название Player Unknown Fortnite Battlegrounds Royal pubGO.
В магазине Google Play нашли китайскую игру Player Unknown Fortnite Battlegrounds Royal pubGO
Фото © Google Play
Разработчики использовали наработки PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite, а также кусок CS:GO и Royal — отсылка к самому жанру Battle Royale. Благодаря такому названию команда продвинула игру в поисковых запросах.
В качестве разработчика указана студия 3D Online Game. Команда ранее уже выпускала клоны PlayerUnknown's Battlegrounds.