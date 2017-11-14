Преподаватель бросил работу из-за PlayerUnknown's Battlegrounds

Американец объяснил, почему он решил бросить свою работу ради карьеры профессионального игрока.

Преподаватель Джейк Трупа из Чикаго отказался от своей работы ради того, чтобы заниматься трансляциями на Twitch. Он известен игрой в PlayerUnknown's Battlegrounds.

Преподаватель из Чикаго бросил работу ради карьеры стримера PlayerUnknown's Battlegrounds Фото: © BLUEHOLE INC.

По словам Джейка, он всегда был фанатом игр. Трупа был менеджером и преподавателем в компании, которая занималась обучением детей основам инженерного дела в игровой форме — при помощи конструктора LEGO.