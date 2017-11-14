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Опубликовано 14 ноября 2017, 12:11

На ПК вышла демоверсия духовного наследника Skate

Разработчики игры в ближайшее время планируют запустить кампанию по сбору средств.

Фото &copy;&nbsp; Electronic Arts

Фото ©  Electronic Arts

Независимая команда Crea-tune выпустила демоверсию симулятора скейтбордиста под названием Session. Игра представляет собой духовного наследника Skate.

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Демоверсия духовного наследника Skate вышла на ПК

Фото © Electronic Arts

Сейчас разработчики работают над запуском кампании по сбору средств на Kickstarter. Кампания начинается 21 ноября.

Впервые игру показали в 2015 году. Разработчики заявили, что считают Session "достаточно весёлой" и хотят продемонстрировать её потенциал как можно большему числу игроков.

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Сергей Сурепин
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