На ПК вышла демоверсия духовного наследника Skate
Разработчики игры в ближайшее время планируют запустить кампанию по сбору средств.
Фото © Electronic Arts
Независимая команда Crea-tune выпустила демоверсию симулятора скейтбордиста под названием Session. Игра представляет собой духовного наследника Skate.
Демоверсия духовного наследника Skate вышла на ПК
Фото © Electronic Arts
Сейчас разработчики работают над запуском кампании по сбору средств на Kickstarter. Кампания начинается 21 ноября.
Впервые игру показали в 2015 году. Разработчики заявили, что считают Session "достаточно весёлой" и хотят продемонстрировать её потенциал как можно большему числу игроков.