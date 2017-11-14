На ПК вышла демоверсия духовного наследника Skate

Сейчас разработчики работают над запуском кампании по сбору средств на Kickstarter. Кампания начинается 21 ноября.

Впервые игру показали в 2015 году. Разработчики заявили, что считают Session "достаточно весёлой" и хотят продемонстрировать её потенциал как можно большему числу игроков.