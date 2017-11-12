Кузнецова отреагировала на изъятие у россиянки ребёнка в Финляндии
Анна Кузнецова. Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский
Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, планируется направить запрос в российское генконсульство.
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова занимается делом россиянки Елены Смоленчук, у которой изъяли 12-летнюю дочь в Финляндии.
— Проверяем. Совместно с МИД завтра направим запрос в российское генконсульство в Финляндии, — цитирует РИА "Новости" представителей аппарата детского омбудсмена.
В консульском отделе российского посольства ранее заявили, что от россиянки пока не поступало информации по данному поводу. Финский правозащитник Йохан Бекман рассказал, что у Елены Смоленчук двое детей, сама она вместе с супругом давно живёт в Финляндии. А изъятая девочка является гражданкой этой страны.