Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 ноября 2017, 20:22

Кузнецова отреагировала на изъятие у россиянки ребёнка в Финляндии

Анна Кузнецова. Фото:&copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Анна Кузнецова. Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский

Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, планируется направить запрос в российское генконсульство.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова занимается делом россиянки Елены Смоленчук, у которой изъяли 12-летнюю дочь в Финляндии.

— Проверяем. Совместно с МИД завтра направим запрос в российское генконсульство в Финляндии, — цитирует РИА "Новости" представителей аппарата детского омбудсмена.

В консульском отделе российского посольства ранее заявили, что от россиянки пока не поступало информации по данному поводу. Финский правозащитник Йохан Бекман рассказал, что у Елены Смоленчук двое детей, сама она вместе с супругом давно живёт в Финляндии. А изъятая девочка является гражданкой этой страны.

BannerImage
Арина Демидова
  • Новости
  • Финляндия
  • Анна Кузнецова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar