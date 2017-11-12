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Регион
Опубликовано 12 ноября 2017, 21:27

Пираты освободили шестерых заложников с немецкого контейнеровоза

Фото: &copy; REUTERS / Soe Zeya Tun

Фото: © REUTERS / Soe Zeya Tun

В компании-владельце заявили, что все члены экипажа снова на свободе и в безопасности и уже находятся со своими семьями.

Шестеро моряков освобождены с немецкого контейнеровоза, захваченного 21 октября пиратами в водах Нигерии. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщила газета Welt со ссылкой на компанию — владельца судна Peter Doehle Schiffahrts.

В компании заявили, что все шестеро членов экипажа снова на свободе и в безопасности и уже находятся со своими семьями.

Владелец Peter Doehle Schiffahrts также поблагодарил правительство за помощь в освобождении судна. Других подробностей не сообщается.

Напомним, судно атаковали пираты, когда оно подходило к одному из нигерийских портов. Среди заложников были граждане Украины, Венгрии и Филиппин.

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Анна Стрельцова
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