Пираты освободили шестерых заложников с немецкого контейнеровоза

В компании-владельце заявили, что все члены экипажа снова на свободе и в безопасности и уже находятся со своими семьями.

Шестеро моряков освобождены с немецкого контейнеровоза, захваченного 21 октября пиратами в водах Нигерии. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщила газета Welt со ссылкой на компанию — владельца судна Peter Doehle Schiffahrts.

В компании заявили, что все шестеро членов экипажа снова на свободе и в безопасности и уже находятся со своими семьями.

Владелец Peter Doehle Schiffahrts также поблагодарил правительство за помощь в освобождении судна. Других подробностей не сообщается.