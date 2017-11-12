Действующий глава Словении побеждает на президентских выборах
Действующий президент Словении Борут Пахор. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Его конкурент — мэр города Камника и экс-пародист Марьян Шарец — набирает 47,05% голосов.
Действующий глава государства Словении Борут Пахор побеждает во втором туре президентских выборов с предварительным результатом 52,95%, как сообщает в воскресенье, 12 ноября, Госизбирком страны.
Его конкурент — мэр города Камника и экс-пародист Марьян Шарец — набирает 47,05% голосов.
Участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск).
Президент Словении избирается на пятилетний срок. По итогам первого круга 22 октября ни один кандидат не прошёл 50-процентный барьер, поэтому был назначен второй тур. Победитель в нём определяется обычным большинством.