Действующий глава Словении побеждает на президентских выборах

Действующий глава государства Словении Борут Пахор побеждает во втором туре президентских выборов с предварительным результатом 52,95%, как сообщает в воскресенье, 12 ноября, Госизбирком страны.

Участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск).

Президент Словении избирается на пятилетний срок. По итогам первого круга 22 октября ни один кандидат не прошёл 50-процентный барьер, поэтому был назначен второй тур. Победитель в нём определяется обычным большинством.