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Регион
Опубликовано 12 ноября 2017, 21:38

Действующий глава Словении побеждает на президентских выборах

Действующий президент Словении Борут Пахор.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Гунеев

Действующий президент Словении Борут Пахор. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Его конкурент — мэр города Камника и экс-пародист Марьян Шарец — набирает 47,05% голосов.

Действующий глава государства Словении Борут Пахор побеждает во втором туре президентских выборов с предварительным результатом 52,95%, как сообщает в воскресенье, 12 ноября, Госизбирком страны.

Его конкурент — мэр города Камника и экс-пародист Марьян Шарец — набирает 47,05% голосов.

Участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск).

Президент Словении избирается на пятилетний срок. По итогам первого круга 22 октября ни один кандидат не прошёл 50-процентный барьер, поэтому был назначен второй тур. Победитель в нём определяется обычным большинством.

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Анна Стрельцова
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