Подданные Бельгии и Голландии погибли при неудачной попытке сфотографироваться с животным.

В Замбии слон затоптал двух туристов из Европы. Об этом сообщает Agence France Presse.

— Подданная Бельгии в возрасте 57 лет и 64-летний голландец погибли в результате попытки подойти к слону, чтобы сфотографироваться, — отметили в полиции.

Трагический инцидент произошёл во время сафари в туристическом городке Ливингстон на юге Замбии.