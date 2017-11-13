В Замбии слон затоптал двух туристов из Европы
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Подданные Бельгии и Голландии погибли при неудачной попытке сфотографироваться с животным.
В Замбии слон затоптал двух туристов из Европы. Об этом сообщает Agence France Presse.
— Подданная Бельгии в возрасте 57 лет и 64-летний голландец погибли в результате попытки подойти к слону, чтобы сфотографироваться, — отметили в полиции.
Трагический инцидент произошёл во время сафари в туристическом городке Ливингстон на юге Замбии.
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