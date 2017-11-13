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Регион
Опубликовано 13 ноября 2017, 00:17

В Замбии слон затоптал двух туристов из Европы

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Подданные Бельгии и Голландии погибли при неудачной попытке сфотографироваться с животным.

В Замбии слон затоптал двух туристов из Европы. Об этом сообщает Agence France Presse.

— Подданная Бельгии в возрасте 57 лет и 64-летний голландец погибли в результате попытки подойти к слону, чтобы сфотографироваться, — отметили в полиции.

Трагический инцидент произошёл во время сафари в туристическом городке Ливингстон на юге Замбии.

Ранее Лайф сообщал, что защитники природы объяснили, как правильно делать селфи с дикими животными.

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Эмила Сидорова
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