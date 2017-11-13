Португальская компания запустит первое в стране производство спутников

В распоряжении Tekever находится около $10,5 миллиона, одна часть из которых была выделена правительством страны и Европейской комиссией.

Португальская компания Tekever намерена запустить собственное производство спутников, собираемых и разрабатываемых на территории страны. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Первым продуктом компании станет малый спутник Infante, который положит начало планируемой к созданию группировки из 12 аппаратов.

Выведенные на орбиту аппараты обеспечат работу коммуникационных сервисов, служб раннего предупреждения, а также могут быть использованы для проведения научных экспериментов.