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Опубликовано 13 ноября 2017, 06:56

Португальская компания запустит первое в стране производство спутников

Фото: &copy; Tekever

Фото: © Tekever

В распоряжении Tekever находится около $10,5 миллиона, одна часть из которых была выделена правительством страны и Европейской комиссией.

Португальская компания Tekever намерена запустить собственное производство спутников, собираемых и разрабатываемых на территории страны. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Первым продуктом компании станет малый спутник Infante, который положит начало планируемой к созданию группировки из 12 аппаратов.

Выведенные на орбиту аппараты обеспечат работу коммуникационных сервисов, служб раннего предупреждения, а также могут быть использованы для проведения научных экспериментов.

На сегодняшний день в распоряжении Tekever находится около $10,5 миллиона, одна часть из которых была выделена правительством страны и Европейской комиссией, а другая — частными инвесторами.

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Роман Босиков
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