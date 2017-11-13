Более 40 процентов россиян уже сделали прививки против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— По состоянию на 10 ноября этого года в целом по стране привито свыше 62,7 млн человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации, — говорится в сообщении.