Налоговики отбирают подарки, которые самый богатый депутат сделал сыновьям

Если кажется, что вам не везёт, вспомните депутата Андрея Палкина. Он подарил своим сыновьям подарки, а сейчас их отбирают.

Дело было так. Чтобы Палкина взяли в депутаты, ему пришлось избавиться от бизнес-активов (так положено по закону). А у него был большой строительный бизнес, в основном в Архангельской области. Часть имущества он подарил своим сыновьям — 31-летнему Михаилу и 25-летнему Павлу (грузовики, например). Часть продал — в том числе одному из них. Это, например, 59 квартир, около 200 единиц строительной техники и т.д.

Михаил Палкин. Фото: © vk.com/palkin86

Так у депутата появился долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоги с этих сделок. Всего 189 млн рублей. Он решил, что это несправедливо. Дело в том, что имущество он продал по дешёвке. Как он объяснял, просто сильно спешил. К тому же продал в рассрочку. А ФНС требует: деньги сейчас, стулья — хоть через сто лет.

Андрей Палкин не зря является депутатом — он хорошо знает законодательство. Он решил воспользоваться законом о банкротстве, чтобы суд реструктуризировал его долг (проще говоря, отсрочил выплату). Так и получилось.

В марте суд удовлетворил заявление Палкина о его банкротстве. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Депутат пояснял , что банкротом он считается чисто формально — просто потому, что более трёх месяцев не платил по долгам и подал в суд заявление. А вообще ему удаётся свести концы с концами: в 2016 году он заработал 678 млн рублей — это самый большой доход среди всех депутатов Госдумы.

Депутат сам разработал и передал в суд план реструктуризации. И наш самый гуманный в мире суд одобрил этот план. Согласно плану, Палкин будет выплачивать долг ровно два года. Каждый месяц он будет отдавать примерно по восемь миллионов рублей.

А вот налоговиков этот план не устроил категорически. И ФНС подала апелляционную жалобу. 9 ноября суд её принял .

Также ФНС требует признать недействительными договоры дарения и сделки купли-продажи, которые заключили депутат и его сыновья. Налоговая настаивает, чтобы всё имущество, о котором идёт речь в сделках, было передано "в конкурсную массу должника" (то есть предполагается, что его продадут, а деньги потом отдадут ФНС). Заседание по этому вопросу назначено на 11 декабря.

Как отметил юрист Константин Трапаидзе, у налоговой вполне могут быть шансы оспорить план выплат. Для этого ей надо, например, представить доказательства, что у Палкина есть ещё какие-то активы, ранее не известные суду, и на самом деле он может расплатиться прямо сейчас.

Многое будет зависеть от того, насколько профессионально юристы будут защищать права сторон. — В 2008 году в Московском арбитражном суде налоговики проигрывали 60% дел с предпринимателями, а сейчас выигрывают абсолютное большинство, — сказал Константин Трапаидзе. Он напомнил, что закон о банкротстве — легальный инструмент. И если государство позволило гражданам (среди которых и депутат Палкин) пользоваться этим законом, то они имеют полное право это делать, как бы ни хотелось налоговой получить деньги побыстрее.