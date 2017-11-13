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Регион
Опубликовано 13 ноября 2017, 13:58

Яровая: "Паранойя" экс-главы ЦРУ — это враждебное ведение спецоперации против РФ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Так вице-спикер Госдумы отреагировала на слова Бреннана о "страхе" Дональда Трампа перед Владимиром Путиным.

"Паранойя" экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, заявившего о страхе Дональда Трампа перед Владимиром Путиным, является частью спецоперации против РФ, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

— "Паранойя" бывшего главы ЦРУ — это классическое для него и спецслужб США враждебное ведение спецоперации против России, включающее дезинформацию и мифические обвинения, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Депутат не исключила, что Бреннан сам может быть запуган тем, что из-за Трампа могут стать известные неудобные для него факты, когда он занимал должность руководителя ЦРУ.

По мнению Бреннана, "Трамп по какой-то причине запуган Путиным и опасается того, что он может предпринять". Бывший глава ЦРУ уверен в этом в связи с тем, как американский президент ведёт себя в отношении России. При этом в Кремле заявили, что предположение Бреннана — неверное.

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Янковская Ольга
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