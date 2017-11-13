Яровая: "Паранойя" экс-главы ЦРУ — это враждебное ведение спецоперации против РФ

Так вице-спикер Госдумы отреагировала на слова Бреннана о "страхе" Дональда Трампа перед Владимиром Путиным.

"Паранойя" экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, заявившего о страхе Дональда Трампа перед Владимиром Путиным, является частью спецоперации против РФ, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

— "Паранойя" бывшего главы ЦРУ — это классическое для него и спецслужб США враждебное ведение спецоперации против России, включающее дезинформацию и мифические обвинения, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Депутат не исключила, что Бреннан сам может быть запуган тем, что из-за Трампа могут стать известные неудобные для него факты, когда он занимал должность руководителя ЦРУ.