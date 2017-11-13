В Госдуме хотят запретить строить дома с газовыми плитами

По мнению народных избранников, это значительно сократит риск аварий и несчастных случаев.

Депутаты от партии "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, который запрещает проектировать многоквартирные дома с возможностью использования газа, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Дополнения предлагается внести в "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Авторы законопроекта пояснили, что он разработан для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании сжиженного углеводородного природного газа в жилых домах.