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Опубликовано 13 ноября 2017, 18:05

В Госдуме хотят запретить строить дома с газовыми плитами

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По мнению народных избранников, это значительно сократит риск аварий и несчастных случаев.

Депутаты от партии "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, который запрещает проектировать многоквартирные дома с возможностью использования газа, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Дополнения предлагается внести в "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Авторы законопроекта пояснили, что он разработан для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании сжиженного углеводородного природного газа в жилых домах.

9 ноября рухнула часть многоэтажного дома в Ижевске. По последним данным, погибло семь человек, среди них двое детей. По предварительной версии, причиной произошедшего стал взрыв бытового газа.

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Алёна Темирчиева
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