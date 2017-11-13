В Госдуме хотят запретить строить дома с газовыми плитами
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По мнению народных избранников, это значительно сократит риск аварий и несчастных случаев.
Депутаты от партии "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, который запрещает проектировать многоквартирные дома с возможностью использования газа, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Дополнения предлагается внести в "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Авторы законопроекта пояснили, что он разработан для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании сжиженного углеводородного природного газа в жилых домах.
9 ноября рухнула часть многоэтажного дома в Ижевске. По последним данным, погибло семь человек, среди них двое детей. По предварительной версии, причиной произошедшего стал взрыв бытового газа.