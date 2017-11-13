Дошик, алкоголь, колготки. В здании Госдумы открылся супермаркет
Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Приобрести в магазине можно практически всё: от пакетика семечек до банки осетровой икры.
После ремонта в здании Госдумы открылся супермаркет "Магазин-Кулинария". В магазине продаётся практически всё: от различных видов алкоголя до разнообразных сыров исключительно российского производства.
Самый дорогой алкоголь из ассортимента — коньяк Hennessy за 20 635 руб. Самый дешёвый — настойка "Уржумка" за 210 руб.
Примечательно, что рядом с изысками — сыром дорблю, тушёнкой из мяса оленя и косули, а также осетровой икрой по 27 тысяч рублей за банку — соседствуют вполне скромные, "народные" продукты вроде семечек и "бэпэшки" "Доширак" за 42 рубля.
Дамская половина парламентариев найдёт в супермаркете капроновые колготки и носки.