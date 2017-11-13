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Регион
Опубликовано 13 ноября 2017, 19:12

Дошик, алкоголь, колготки. В здании Госдумы открылся супермаркет

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Приобрести в магазине можно практически всё: от пакетика семечек до банки осетровой икры.

После ремонта в здании Госдумы открылся супермаркет "Магазин-Кулинария". В магазине продаётся практически всё: от различных видов алкоголя до разнообразных сыров исключительно российского производства.

Самый дорогой алкоголь из ассортимента — коньяк Hennessy за 20 635 руб. Самый дешёвый — настойка "Уржумка" за 210 руб.

Примечательно, что рядом с изысками — сыром дорблю, тушёнкой из мяса оленя и косули, а также осетровой икрой по 27 тысяч рублей за банку — соседствуют вполне скромные, "народные" продукты вроде семечек и "бэпэшки" "Доширак" за 42 рубля.

Дамская половина парламентариев найдёт в супермаркете капроновые колготки и носки.

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Иван Гусев
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