Дошик, алкоголь, колготки. В здании Госдумы открылся супермаркет

Приобрести в магазине можно практически всё: от пакетика семечек до банки осетровой икры.

После ремонта в здании Госдумы открылся супермаркет "Магазин-Кулинария". В магазине продаётся практически всё: от различных видов алкоголя до разнообразных сыров исключительно российского производства.

Самый дорогой алкоголь из ассортимента — коньяк Hennessy за 20 635 руб. Самый дешёвый — настойка "Уржумка" за 210 руб.

Примечательно, что рядом с изысками — сыром дорблю, тушёнкой из мяса оленя и косули, а также осетровой икрой по 27 тысяч рублей за банку — соседствуют вполне скромные, "народные" продукты вроде семечек и "бэпэшки" "Доширак" за 42 рубля.