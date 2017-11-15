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Опубликовано 15 ноября 2017, 08:11

Lineage 2 продолжает зарабатывать деньги

Для южкорейского издателя Netmarble эта игра всё ещё считается ключевым источником прибыли.

Фото &copy; NCSoft

Фото © NCSoft

Издатель Netmarble заработал за третий квартал 519,4 миллиона долларов. Это на 62% больше по сравнению с 2016 годом.

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Lineage 2 Revolution принесла почти половину выручки издательству Netmarble в третьем квартале

Фото © NCSoft

Операционная прибыль компании выросла на 104%. Она остановилась на отметке в 75,2 миллиона долларов. 71% выручки пришёл из-за рубежа. Большой популярностью проекты компании пользуются в Японии и Южной Азии.

Lineage 2 Revolution принесла издателю 45% выручки за последние три месяца.

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Сергей Сурепин
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