Lineage 2 продолжает зарабатывать деньги
Для южкорейского издателя Netmarble эта игра всё ещё считается ключевым источником прибыли.
Фото © NCSoft
Издатель Netmarble заработал за третий квартал 519,4 миллиона долларов. Это на 62% больше по сравнению с 2016 годом.
Lineage 2 Revolution принесла почти половину выручки издательству Netmarble в третьем квартале
Фото © NCSoft
Операционная прибыль компании выросла на 104%. Она остановилась на отметке в 75,2 миллиона долларов. 71% выручки пришёл из-за рубежа. Большой популярностью проекты компании пользуются в Японии и Южной Азии.
Lineage 2 Revolution принесла издателю 45% выручки за последние три месяца.