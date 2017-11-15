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Опубликовано 15 ноября 2017, 09:11

Call of Duty: WWII продолжает лидировать

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Военный шутер показывает лучшую вторую неделю в британской рознице за нынешний год.

Call of Duty: WWII занимает лидирующее место в британской рознице вторую неделю подряд. Шутер среди всех релизов 2017 года лучше всего продался за вторую неделю.

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Call of Duty: WWII показала лучшую вторую неделю в британской рознице за 2017 год

Фото © Activision

Новой игре удалось побить рекорд FIFA 18. Assassin’s Creed: Origins при этом спустилась на одну строчку, уступив второе место футбольному симулятору.

Напомним, что на прошлой неделе вышла Need for Speed Payback. Игре удалось дебютировать только с четвёртой строчки чарта продаж.

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Сергей Сурепин
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