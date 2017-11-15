Call of Duty: WWII продолжает лидировать

Военный шутер показывает лучшую вторую неделю в британской рознице за нынешний год.

Call of Duty: WWII занимает лидирующее место в британской рознице вторую неделю подряд. Шутер среди всех релизов 2017 года лучше всего продался за вторую неделю.

Call of Duty: WWII показала лучшую вторую неделю в британской рознице за 2017 год Фото © Activision

Новой игре удалось побить рекорд FIFA 18. Assassin’s Creed: Origins при этом спустилась на одну строчку, уступив второе место футбольному симулятору.