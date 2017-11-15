Авторы Wolfenstein 2 анонсировали новые дополнения

Разработчики назвали дату выхода нового контента. Игру будут обновлять до марта 2018 года.

Bethesda анонсировала дополнения к Wolfenstein 2: The New Colossus. Вместе с этим разработчики поделились графиком их выхода.

Следующее дополнение — "Приключения стрелка Джо" — выйдет 14 декабря. Уже 30 января игроки получат доступ к дополнению под названием "Дневники агента Тихая Смерть". А вот "Удивительные подвиги капитана Уилкинса" выйдут только в марте 2018 года.