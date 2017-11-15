Владельцы PlayStation 4 временно могут играть бесплатно в онлайне

Разработчики из японской компании Sony проводят специальную акцию для всех желающих.

Владельцы PlayStation 4 в европейском регионе смогут играть в онлайне с 15 ноября абсолютно бесплатно. Акция продлится до 20 ноября.

Все владельцы PS4 временно смогут играть онлайн бесплатно Фото © Flickr/William Brawley

Специальное предложение распространяется исключительно на онлайн-режимы в играх для PlayStation 4. Остальной функционал сервиса доступен только для подписчиков.