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Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 11:12

Владельцы PlayStation 4 временно могут играть бесплатно в онлайне

Фото &copy; Flickr/William Brawley

Фото © Flickr/William Brawley

Разработчики из японской компании Sony проводят специальную акцию для всех желающих.

Владельцы PlayStation 4 в европейском регионе смогут играть в онлайне с 15 ноября абсолютно бесплатно. Акция продлится до 20 ноября.

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Все владельцы PS4 временно смогут играть онлайн бесплатно

Фото © Flickr/William Brawley

Специальное предложение распространяется исключительно на онлайн-режимы в играх для PlayStation 4. Остальной функционал сервиса доступен только для подписчиков.

Для игры в онлайн компания Sony не просит регистрировать кредитную карту.

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Сергей Сурепин
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