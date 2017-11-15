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Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 12:12

Snapchat станет игровой платформой

Фото &copy; Flickr/Eduardo Woo

Фото © Flickr/Eduardo Woo

Владельцы сервиса считают, что упор на мобильные игры позволит мессенджеру усилить свои позиции.

8 ноября Snap Inc. объявила о продаже 12% акций корпорации Tencent. Сумма сделки не разглашается. Китайская компания заявила, что рассматривает Snap в качестве стратегического партнёра.

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Корпорация Tencent планирует развивать Snapchat как игровую платформу

Фото © Flickr/Eduardo Woo

Основными направлениями сотрудничества стали новости и видеоигры. В Tencent уверены, что упор на игры позволит мессенджеру расти.

Разработчики хотят развивать Snapchat в качестве игровой платформы.

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Сергей Сурепин
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