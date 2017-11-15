Snapchat станет игровой платформой
Владельцы сервиса считают, что упор на мобильные игры позволит мессенджеру усилить свои позиции.
8 ноября Snap Inc. объявила о продаже 12% акций корпорации Tencent. Сумма сделки не разглашается. Китайская компания заявила, что рассматривает Snap в качестве стратегического партнёра.
Корпорация Tencent планирует развивать Snapchat как игровую платформу
Основными направлениями сотрудничества стали новости и видеоигры. В Tencent уверены, что упор на игры позволит мессенджеру расти.
Разработчики хотят развивать Snapchat в качестве игровой платформы.