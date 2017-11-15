Авторы Skyrim запретили многопользовательскую модификацию

В связи с этим энтузиастам пришлось отложить выход дополнительного контента в Steam.

Bethesda запретила выпускать Skyrim Together в Steam. Над многопользовательской модификацией работала группа энтузиастов.

Bethesda запретила выпускать в Steam многопользовательскую модификацию для Skyrim Фото: © Flickr/Tamahikari Tammas

Авторы The Elder Scrolls V: Skyrim ничего против мода не имеют, однако не хотят, чтобы он появился в Steam. Команду энтузиастов эта весточка расстроила.