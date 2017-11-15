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Опубликовано 15 ноября 2017, 16:57

Авторы Skyrim запретили многопользовательскую модификацию

В связи с этим энтузиастам пришлось отложить выход дополнительного контента в Steam.

Bethesda запретила выпускать Skyrim Together в Steam. Над многопользовательской модификацией работала группа энтузиастов.

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Bethesda запретила выпускать в Steam многопользовательскую модификацию для Skyrim

Фото: © Flickr/Tamahikari Tammas

Авторы The Elder Scrolls V: Skyrim ничего против мода не имеют, однако не хотят, чтобы он появился в Steam. Команду энтузиастов эта весточка расстроила.

Сейчас разработчики создают собственный инструмент, чтобы фанаты могли использовать модификацию. В связи с этим её дата выхода сдвинулась.

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Сергей Сурепин
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