Авторы Skyrim запретили многопользовательскую модификацию
В связи с этим энтузиастам пришлось отложить выход дополнительного контента в Steam.
Bethesda запретила выпускать Skyrim Together в Steam. Над многопользовательской модификацией работала группа энтузиастов.
Bethesda запретила выпускать в Steam многопользовательскую модификацию для Skyrim
Фото: © Flickr/Tamahikari Tammas
Авторы The Elder Scrolls V: Skyrim ничего против мода не имеют, однако не хотят, чтобы он появился в Steam. Команду энтузиастов эта весточка расстроила.
Сейчас разработчики создают собственный инструмент, чтобы фанаты могли использовать модификацию. В связи с этим её дата выхода сдвинулась.