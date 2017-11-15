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Опубликовано 15 ноября 2017, 17:21

Автор "Джона Уика" работает над сериалом по Hitman

Телевизионным проектом сценарист занимается при поддержке онлайн-кинотеатра Hulu.

Сценарист "Джона Уика" Дерек Колстад напишет первый эпизод сериала по мотивам Hitman. Также он займётся продюсированием всего проекта.

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Создатель "Джона Уика" работает над сериалом по Hitman

Фото: © Flickr/BagoGames

Сериал создаётся для онлайн-кинотеатра Hulu. Также проектом занимается Fox. Ранее эта компания работала над сериалами "Американская история преступлений" и "Родина".

У проекта пока нет предварительной даты премьеры.

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Сергей Сурепин
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