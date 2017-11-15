Автор "Джона Уика" работает над сериалом по Hitman
Телевизионным проектом сценарист занимается при поддержке онлайн-кинотеатра Hulu.
Сценарист "Джона Уика" Дерек Колстад напишет первый эпизод сериала по мотивам Hitman. Также он займётся продюсированием всего проекта.
Создатель "Джона Уика" работает над сериалом по Hitman
Фото: © Flickr/BagoGames
Сериал создаётся для онлайн-кинотеатра Hulu. Также проектом занимается Fox. Ранее эта компания работала над сериалами "Американская история преступлений" и "Родина".
У проекта пока нет предварительной даты премьеры.