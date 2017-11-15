Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 17:54

Авторы Cuphead намекают на продолжение

Главный герой игры с головой-чашкой может появиться в будущих играх компании-разработчика.

Создатели платформера Cuphead из студии MDHR заявили, что пользователи обязательно увидят главного героя игры ещё раз. У Чада и Джареда Молденхауэров есть в планах ещё несколько проектов с участием этого персонажа.

image

Авторы Cuphead намекнули на грядущее возвращение героя

Фото: © Vimeo

Джаред добавил, что для этого разработчикам придётся потратить около часа для разговора о будущем компании. Сейчас команда обсуждает эту возможность.

Напомним, Cuphead вышла 29 сентября на ПК и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • xboxone
  • cuphead
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar