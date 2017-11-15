Авторы Cuphead намекают на продолжение
Главный герой игры с головой-чашкой может появиться в будущих играх компании-разработчика.
Создатели платформера Cuphead из студии MDHR заявили, что пользователи обязательно увидят главного героя игры ещё раз. У Чада и Джареда Молденхауэров есть в планах ещё несколько проектов с участием этого персонажа.
Авторы Cuphead намекнули на грядущее возвращение героя
Фото: © Vimeo
Джаред добавил, что для этого разработчикам придётся потратить около часа для разговора о будущем компании. Сейчас команда обсуждает эту возможность.
Напомним, Cuphead вышла 29 сентября на ПК и Xbox One.