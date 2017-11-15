Dead Space 2 получила полноценную поддержку управления мышью
До этого отсутствовала внутриигровая обработка сигналов, из-за чего страдала точность.
Разработчик под псевдонимом Methanhydrat выпустил модификацию для Dead Space 2. Она получила название Raw Mouse Input.
Фанат добавил в Dead Space 2 полноценную поддержку управления мышью
Фото: © Flickr/Joshua Livingston
Теперь в игре появилась полноценная поддержка управления мышью. Ранее игроки испытывали трудности. Также в Dead Space 2 не было обработки сигналов. Из-за этого страдала точность.
Напомним, Dead Space 2 вышла в январе 2011 года.