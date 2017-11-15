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Опубликовано 15 ноября 2017, 18:30

Dead Space 2 получила полноценную поддержку управления мышью

До этого отсутствовала внутриигровая обработка сигналов, из-за чего страдала точность.

Разработчик под псевдонимом Methanhydrat выпустил модификацию для Dead Space 2. Она получила название Raw Mouse Input.

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Фанат добавил в Dead Space 2 полноценную поддержку управления мышью

Фото: © Flickr/Joshua Livingston

Теперь в игре появилась полноценная поддержка управления мышью. Ранее игроки испытывали трудности. Также в Dead Space 2 не было обработки сигналов. Из-за этого страдала точность.

Напомним, Dead Space 2 вышла в январе 2011 года.

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Сергей Сурепин
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