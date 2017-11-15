В Steam ввели новые валюты

Вместе с этим своими национальными валютами могут рассчитываться пользователи из Казахстана, Польши, Вьетнама, Израиля, Аргентины, Катара, Кувейта, Уругвая и Коста-Рики. Также для каждой новой валюты на главной странице сервиса появились баннеры с тем, что Steam их принимает.