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Опубликовано 15 ноября 2017, 18:58

В Steam ввели новые валюты

Теперь сервис цифровой дистрибуции от американской корпорации Valve поддерживает гривну.

Компания Valve выпустила обновление для Steam. Теперь сервис цифровой дистрибуции поддерживает украинскую гривну.

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В Steam добавили новые валюты

Фото: © torange.biz

Вместе с этим своими национальными валютами могут рассчитываться пользователи из Казахстана, Польши, Вьетнама, Израиля, Аргентины, Катара, Кувейта, Уругвая и Коста-Рики. Также для каждой новой валюты на главной странице сервиса появились баннеры с тем, что Steam их принимает.

Все цены в этих регионах уже конвертированы.

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Сергей Сурепин
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