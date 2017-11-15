В Steam ввели новые валюты
Теперь сервис цифровой дистрибуции от американской корпорации Valve поддерживает гривну.
Компания Valve выпустила обновление для Steam. Теперь сервис цифровой дистрибуции поддерживает украинскую гривну.
В Steam добавили новые валюты
Фото: © torange.biz
Вместе с этим своими национальными валютами могут рассчитываться пользователи из Казахстана, Польши, Вьетнама, Израиля, Аргентины, Катара, Кувейта, Уругвая и Коста-Рики. Также для каждой новой валюты на главной странице сервиса появились баннеры с тем, что Steam их принимает.
Все цены в этих регионах уже конвертированы.