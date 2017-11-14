В Госдуме планируют упростить выплату пособий по потере кормильца

Планируется, что нововведение защитит интересы детей, один из родителей которых уклоняется от выплаты алиментов.

Россияне, которые не могут добиться выплаты алиментов, смогут получать пособие по потере кормильца от государства. Подобное нововведение Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет рекомендовать к принятию 14 ноября. Об этом пишет газета "Известия".

Эксперты полагают, что закон должен защитить интересы детей, один из родителей которых уклоняется от выплаты алиментов.