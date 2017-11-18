Советские оборотни в погонах. Как "банда силовиков" универмаг брала

Оглавление Криминальная связка Судебная ошибка Налет на "Молодёжный" Расследование

Это преступление стало одним из самых резонансных в то перестроечное время. Не только из-за жертв и большого улова грабителей, но и потому, что бандиты были совсем не простые. Ни одного профессионального преступника в банде не было, зато присутствовали два недавних сотрудника милиции, армейский офицер — замполит и отставной сотрудник КГБ. Кроме того, выяснилось, что это было уже не первое их преступление, более того, за их дела уже успели осудить и даже приговорить к расстрелу совершенно не причастных к ним людей.

Криминальная связка

Игорь Книгин и Валерий Финеев вместе служили в уголовном розыске 114-го отделения милиции Октябрьского РУВД. Первый был на 4 года старше своего подельника. Финеев хорошо характеризовался по прежним местам учёбы и работы, в своё время был активным комсомольцем и в милицию попал по направлению, как ответственный и добросовестный молодой человек. Позднее, уже на следствии, Финеев уверял, что пошёл в милицию, чтобы бороться с преступностью, но быстро разочаровался в системе, увидев, как там всё происходит и как милиционеры зачастую покрывают друг друга.

Кадр из фильма "Криминальный квартет"

Финеев попал под влияние чуть более старшего Книгина и вскоре они начали свой криминальный путь. Первое преступление они совершили, ещё будучи сотрудниками милиции, в 1983 году. Книгин сошёлся с некой дамой, чей муж — работник общепита Сархошян, находился с ней в неприязненных отношениях. Ставшая любовницей Книгина дама рассказывала о том, что муж планирует лишить её квартиры.

Милиционер навёл справки о Сархошяне и выяснил, что тот может быть связан с чёрным рынком драгоценностей. Вряд ли кто-то удивился бы исчезновению человека, вращавшегося в сомнительных кругах, так что Сархошяна решено было убить.

Одетые в милицейскую форму Финеев и Книгин на служебном автомобиле приехали к Сархошяну домой, под предлогом следственных мероприятий выманили из квартиры и убили в автомобиле. Его труп вывезли в Подмосковье, где утопили в одном из болот.

После этого они решили профессионально заняться криминальным ремеслом. Вскоре любовница Книгина навела милиционеров на предположительно богатую жертву, связанную с теневой экономикой. Это также был работник общепита по фамилии Оганезов. Финеев и Книгин наведались к нему в гости, рассчитывая выманить крупную сумму денег, а затем убить. Однако у Оганезова в тот день были гости, и милиционерам после проверки документов пришлось уйти.

Через несколько дней они вновь наведались к Оганезову, который опять был дома не один, так что им вновь пришлось отступить. Теперь преступники выждали несколько месяцев, на этот раз захватив с собой третьего подельника — Евгения Субачёва. Он был их давним знакомым, но являлся не милиционером, а военным. Старший лейтенант Субачёв был замполитом в одной из стройбатовских частей. Оганезов был физически крепок, в прошлом занимался боксом, поэтому милиционеры опасались, что не справятся с ним вдвоём, и пригласили третьего.

Кадр из фильма "Прощальная гастроль "Артиста"

Оганезов как раз отмечал день рождения в одном из столичных кафе, когда к нему подъехали преступники. Они вызвали его в автомобиль для беседы, после чего повезли за город в лес. По пути Оганезов согласился заплатить им большую сумму, и преступники вновь вернулись в кафе за деньгами. Но, когда его повели за деньгами, он сумел вырваться и убежать.

На следующий день Оганезов пожаловался в милицию на вымогательства со стороны сотрудников. Из всех троих он знал только Книгина. К счастью для него, в милиции решили замять дело и не давать ход по уголовной линии. Книгина, объяснившего свой поступок тем, что он подозревал, что Оганезов связан с торговлей наркотиками, и он вывез его "для беседы", всего лишь уволили из милиции за незаконное задержание.

Вскоре погон лишился и Финеев. Правда, совсем по другому делу и с более серьёзными последствиями. Будучи следователем по одному из дел о краже на складе, он недозволенными методами выбил признание у одного из подозреваемых. За избиение подозреваемого Финеев был отправлен на т.н. "химию" — распространённая в советские времена практика исправительных работ на стройках, накладывавшая некоторые ограничения на передвижения по стране и место жительства на период срока. Финеева отправили работать на стройках в Твери (тогда — Калинин).

Судебная ошибка

Лишившись милицейских погон и доступа к оружию, Финеев и Книгин решили раздобыть оружие. Один пистолет у них уже был, требовался второй. С этой целью в феврале 1985 года Книгин совершил нападение на сотрудника милиции в пустом вагоне подмосковной электрички. Возвращаясь от Субачёва, он увидел в поезде милиционера. Дождавшись, пока он пройдёт мимо него, он ударил его в спину ножом, после чего добил выстрелом в голову. У убитого был похищен табельный пистолет и две обоймы патронов. На следующей станции он покинул поезд.

Преступникам вновь удалось не попасть в поле зрения правоохранительных органов, а за это преступление осудили совершенно не причастных к нему людей. Милиционеры арестовали троих бродяг (Батаева, Беляева и Шаповаленко), двое из которых уже имели неоднократные проблемы с законом. "Гастролировавшие" по стране задержанные первоначально подозревались в серии краж в Одесской области, что они признали на допросах. А вот признаваться в убийстве милиционера они очень долго отказывались. Видимо, следователям пришлось немало "поработать" с ними, чтобы они взяли вину за чужое преступление на себя.

Кадр из фильма "Пропавшие среди живых"

Показания всех троих арестованных расходились между собой, не были обнаружены ни орудия преступления, ни похищенное оружие. Более того, у всех троих было алиби, подтверждавшее их отсутствие в Москве в день убийства милиционера. На суде все отказались от своих показаний, а один заявил, что на допросах его так избивали, что выбили зуб и отбили желудок, из-за чего ему пришлось делать операцию.

Тем не менее суд приговорил одного из них к смертной казни, другого к 15 годам лишения свободы, третьего (по версии следствия, не участвовавшего в убийстве) к трём годам заключения. Буквально за несколько недель до самого громкого преступления банды Верховный суд РСФСР отменил приговор незадачливым воришкам по части убийства милиционера и оставил только сроки за кражи.

Налет на "Молодёжный"

На некоторое время преступники затаились. Возможно, они вымогали деньги у подпольных цеховиков или фарцовщиков, однако найти этому подтверждений следствию не удалось. Следующее преступление они совершили уже в ноябре 1986 года. Преступники планировали сорвать по-настоящему большой куш, похитив выручку одного из крупнейших универмагов столицы.

Фото ©РИА Новости/Сергей Субботин

Для участия в налёте в банду было решено взять четвёртого. Им оказался отставной сотрудник КГБ Голубков. В своё время он работал в Девятом управлении КГБ, ответственном за охрану первых лиц государства (аналог современной ФСО). Состоял в партии. После ухода из КГБ работал начальником охотничьего хозяйства во Владимирской области, где и познакомился с Книгиным, устроившимся после увольнения из милиции работать егерем. У Голубкова имелся личный автомобиль, который преступники планировали использовать для того, чтобы покинуть место преступления и уйти от возможной погони. Кроме того, он раздобыл несколько ружей, из которых сделали обрезы.

Все роли в банде были чётко распределены. Вооружённые Финеев и Книгин нападут на инкассаторов, Субачёв будет дежурить в стороне с бутылками с зажигательной смесью наготове. Он должен будет метнуть их в машину сопровождения по сигналу. Голубков будет сидеть за рулем автомобиля неподалёку и вывезет Финеева и Книгина с деньгами.

Около девяти часов вечера 14 ноября 1986 года преступники на автомобиле подъехали к универмагу. Субачёв был в военной форме, Финеев в милицейской, остальные — в штатском. Субачёв с сумкой, в которой были бутылки с зажигательной смесью, отошёл к дому неподалёку и наблюдал за ситуацией издалека. Финеев в форме и с дипломатом в руках встал неподалёку от входа в магазин, а Книгин спрятался за углом. Голубков, вооружённый гранатами, остался за рулём автомобиля.

В начале десятого часа вечера инкассаторский автомобиль подъехал к универмагу "Молодёжный", который был последней точкой их маршрута. Инкассатор Новиков зашёл в магазин за выручкой. Вскоре он вышел с мешком в сопровождении сотрудника милиции Алфимовой, охранявшей магазин. Она уже сдала оружие и отправилась к автобусной остановке.

В тот момент, когда Новиков открыл заднюю дверь, чтобы положить мешок с деньгами в автомобиль, из-за угла вышел Книгин и начал стрелять по нему. В тот же момент оружие выхватил Финеев, подошедший к машине со стороны водителя и также открывший стрельбу по автомобилю. Новиков и шофёр Мишин были убиты сразу. Ещё один инкассатор — Карпинский, получил ранение и потерял сознание, благодаря чему преступники решили, что он мёртв. Прибежавшая на звуки выстрелов Алфимова также была убита.

Фото ©РИА Новости/Борис Приходько

Схватив мешки с деньгами, преступники побежали дворами на соседнюю улицу, где был припаркован автомобиль. Субачёв, так и не дождавшийся машины сопровождения, которой не было из-за поломки, просто ушёл домой.

Во дворе бежавшие Книгин и Финеев наткнулись на местного жителя, который выгуливал собаку. Они не смогли застрелить случайного свидетеля, поскольку уже расстреляли всю обойму и так спешили, что не стали останавливаться, чтобы перезарядить оружие. Благодаря этому свидетель увидел автомобиль, на котором скрылись преступники.

Тем временем из-за резонансного нападения вся московская милиция стояла на ушах. Нападения на сберкассы и магазины в СССР, конечно, происходили. Но обычно это была мелочёвка. Здесь же преступникам удалось похитить более 330 тысяч рублей. Чтобы оценить сумму похищенного, достаточно представить, что средняя зарплата в Советском Союзе в 1986 году составляла около 200 рублей.

Фото ©РИА Новости/И. Зотин

К тому же в Москве в те времена стреляли далеко не каждый день, вдобавок с таким количеством трупов. Неудивительно, что вскоре на место преступления прибыло всё крупное начальство, включая первого секретаря московского горкома Бориса Ельцина.

Но это было чуть позже. А пока свидетелю удалось найти милицейский патрульный автомобиль, быстро сообщить милиции приметы двоих преступников и описание автомобиля, на котором они скрылись. Тут же была организована погоня, и вскоре одна из машин нагнала синий ВАЗ-2101, на котором скрылись преступники. Машина ехала спокойно, не нарушая правил дорожного движения и не привлекая внимания. Милиционеры в мегафон потребовали остановиться, что сразу же было исполнено.

Из машины вышел Голубков. Вид благообразного и уже немолодого человека сбил с толку преследователей, тем более что Голубков всем своим видом демонстрировал, что недоумевает, из-за чего его могли остановить.

Оба милиционера покинули автомобиль и отправились навстречу к Голубкову. В это время из его машины выскочили Финеев и Книгин и открыли огонь. Милиционеры смогли укрыться в кювете, но в перестрелке один из них получил ранение. Тем не менее им удалось ранить Голубкова. Воспользовавшись заминкой правоохранителей, которые перезаряжали оружие, преступники прыгнули в автомобиль и скрылись. Вернувшись в автомобиль, милиционеры по рации сообщили приметы преступников, марку и номер автомобиля. Сразу же был объявлен план "Перехват".

Скриншот видео Wind Terline

По пути преступники решили добить раненого Голубкова, который стал им обузой, да к тому же мог их выдать. Застрелив его, они выбросили его тело из автомобиля. К этому времени они уже окончательно поняли, что их план провалился. Вся милиция города была поднята по тревоге, дороги перекрыты, а ориентировка на их автомобиль была у каждого человека в погонах.

Машину решено было бросить и уходить по отдельности, пешком. Теперь было уже не до денег, поэтому огромный куш, ради которого всё и затевалось, пришлось оставить в машине. Поскольку скрыться с почти 50-килограммовым мешком денег за спиной было довольно трудно.

Финеев взял такси и спокойно добрался до дома. А вот Книгин решил спрятаться в котельной на расположенной неподалёку автобазе. Там его и настигла погоня. В перестрелке ему удалось ранить одного из милиционеров. Поняв, что он загнан в угол, преступник застрелился.

Расследование

Милиции быстро удалось обнаружить тела двух преступников, а также брошенный автомобиль с деньгами. Но милиционеры, участвовавшие в перестрелке на улице, в которой ранили Голубкова, сообщали о трёх преступниках в автомобиле. А это значило, что ещё одному удалось уйти.

Впрочем, искать его пришлось недолго. Едва добравшись до дома, Финеев позвонил домой Книгину. Трубку взяла его мать, которой он сообщил, что звонил по вопросу о некоем удостоверении. Об этом на следующий день на допросе сообщила мать покончившего с собой Книгина.

Следствие сразу же заинтересовалось Финеевым, поскольку показалось странным то, что он мог звонить поздним вечером по такому незначительному и маловразумительному поводу. Финеева вызвали на допрос. Поначалу он весьма уверенно отпирался, рассказывая свою легенду. Но, перед тем как отпустить его, следователи напоследок решили сделать вид, что Книгин у них и давно уже дал против него все показания. Финеев купился на блеф, поскольку не знал о самоубийстве Книгина.

Фото ©РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Он начал давать показания, заодно рассказав и о Субачёве, который не принимал непосредственного участия в нападении на инкассаторов. По другой версии, Субачёва сгубило то, что он забыл свой военный билет в машине преступников. Во время обыска дома у замполита было обнаружено несколько бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, его опознали свидетели, находившиеся на автобусной остановке и видевшие мужчину в военной форме с сумкой неподалёку от места преступления примерно в девять часов вечера. Однако Субачёв заявил, что приезжал на место преступления по просьбе Книгина якобы затем, чтобы попугать некоего мужчину, который будто бы не возвращает похищенную у него в охотничьем хозяйстве винтовку. Однако суд этой невразумительной версии не поверил.

Заодно было раскрыто и прошлогоднее убийство милиционера. Один из пистолетов, из которых преступники стреляли в инкассаторов, был похищенным табельным оружием убитого.