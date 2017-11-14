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Регион
Опубликовано 14 ноября 2017, 13:13

В Госдуме придумали критерии для признания зарубежных СМИ иноагентами

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Решать, какие именно СМИ подпадают под статус иностранного агента, будет Министерство юстиции.

Представители всех четырёх фракций Госдумы согласовали поправки в законодательство, которые позволят причислять иностранные СМИ к иноагентам. Авторами соответствующих поправок выступают спикер Вячеслав Володин, руководители партий и ряд депутатов ГД.

— СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний — или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы, — приводит "Интерфакс" слова вице-спикера Петра Толстого.

По словам депутата, СМИ-иноагенты будут обязаны маркировать свою продукцию, как это прописано в законе о некоммерческих организациях. При этом решать, кто именно подпадает под статус иностранного агента, будет Минюст.

Данные поправки были внесены в рамках подготовки ответных мер на действия Минюста США, который ранее официально зарегистрировал американский филиал Russia Today в качестве иноагента.

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Алёна Темирчиева
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