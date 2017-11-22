Мама девочки-дауна попросила не пускать в школу детей с ОРЗ, но ей отказали
Написать обращение в "Инстаграме" к другим родителям жительницу Канады Марию Маккиган побудило то, что дети с кашлем и насморком ставят под угрозу здоровье и жизнь её дочки, у которой слабая иммунная система.
Дочь Марии — Джордан — родилась с синдромом Дауна, при котором у девочки снижена иммунная система.
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Малейшая инфекция может довести ребёнка до госпитализации, а впоследствии и привести к тяжёлой болезни. Что в итоге и случилось с Джордан.
Опасаясь за здоровье своего ребёнка, Мария решила написать письмо в "Инстаграме" с обращением к другим родителям не приводить больше больных детей в школу. При этом женщина сопроводила пост фотографией, где девочка лежит в больничной палате.
"Я была вынуждена забрать Джордан из школы домой. Когда она сталкивается с обычной простудой, это всё может закончиться вот так! Я не понимаю, почему люди позволяют себе подвергать риску других детей якобы потому, что "у них слишком много дел, чтобы оставлять больного ребёнка дома. Школа — это не клуб с нянями. Ваш собственный ребёнок, который плохо себя чувствует, нуждается в вашей любви и заботе, чтобы поскорее поправиться. Когда Джордан заболевает, я в первую очередь думаю о том, что ей лучше остаться дома, потому что нельзя в таком состоянии ходить в школу — там ей может стать хуже. Но я думаю также о других детях и не хочу, чтобы мой ребёнок стал источником инфекции для них", — написала Мария в своём посте.
Её обращение собрало более 200 лайков. Большинство родителей согласились с призывом Марии, однако поступать так не будут из-за "отсутствия возможности сидеть с ребёнком каждый раз, когда он кашляет". Одна из мам написала в комментарии, что, "если бы каждый раз оставляла ребёнка дома после одного чиха, не было бы смысла тогда вообще ходить в школу". Другая же сослалась на боязнь потерять работу: "Я мать-одиночка и работаю, поэтому у меня просто нет возможности держать сына дома при каждой болезни. Это не значит, что я плохая мать и не забочусь о нём, просто я не хочу потерять работу".