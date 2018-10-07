Знакомьтесь! Тяжёлая артиллерия сексуального косплея — Кейт Саркисян
Косплеерша из Невады Кейт Саркисян умеет ловить тренды и быстро реагирует на спрос. Её преображения всегда идут в ногу со временем, и армия фанатов у девушки растёт очень быстро. Мы отобрали самые яркие образы Саркисян и заодно выяснили, что же сейчас в тренде.
Впервые Кейт начала создавать образы для косплея в 2014 году
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Девушка призналась, что на творческую деятельность её вдохновил Хеллоуин
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Работы Кейт набирают большую популярность. В её Instagram-аккаунте 230 тысяч подписчиков
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
А теперь лучшие косплей-работы Саркисян:
Боузетта — женская версия злодея из Super Mario
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Xerneas Gijinka, игра Legendary Pokemon
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Арканин, игра Legendary Pokemon
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
D.Va, игра Overwatch
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Рок, манга Нанбака
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Гладиолус Амицития, игра Final Fantasy XV
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Видео: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Женщина-паук, Marvel
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Рюко Матой, аниме "Круши, кромсай"
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Солдат 76, игра Overwatch
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Синди Аурум, игра Final Fantasy
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Маккри, игра Overwatch
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Эльф Крови, игра World of Warcraft
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Дафна, "Скуби-Ду"
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/
Фото: Instagram.com/k8sarkissian/