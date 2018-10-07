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Опубликовано 7 октября 2018, 10:00

Знакомьтесь! Тяжёлая артиллерия сексуального косплея — Кейт Саркисян

Косплеерша из Невады Кейт Саркисян умеет ловить тренды и быстро реагирует на спрос. Её преображения всегда идут в ногу со временем, и армия фанатов у девушки растёт очень быстро. Мы отобрали самые яркие образы Саркисян и заодно выяснили, что же сейчас в тренде.

Впервые Кейт начала создавать образы для косплея в 2014 году

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Девушка призналась, что на творческую деятельность её вдохновил Хеллоуин

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Работы Кейт набирают большую популярность. В её Instagram-аккаунте 230 тысяч подписчиков

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

А теперь лучшие косплей-работы Саркисян:

Боузетта — женская версия злодея из Super Mario

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Xerneas Gijinka, игра Legendary Pokemon

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Арканин, игра Legendary Pokemon

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

D.Va, игра Overwatch

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Рок, манга Нанбака

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Гладиолус Амицития, игра Final Fantasy XV

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Видео: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Женщина-паук, Marvel

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Рюко Матой, аниме "Круши, кромсай"

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Солдат 76, игра Overwatch

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Синди Аурум, игра Final Fantasy

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Маккри, игра Overwatch

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Эльф Крови, игра World of Warcraft

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Дафна, "Скуби-Ду"

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

Фото: Instagram.com/k8sarkissian/

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Семен Хафизов
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