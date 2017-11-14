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Опубликовано 14 ноября 2017, 15:03

HTC представила полностью автономный шлем виртуальной реальности

Фото: &copy; HTC

Фото: © HTC

Компания HTC в ходе конференции Vive Developers Conference в Пекине официально представила шлем виртуальной реальности Vive Focus.

Главная особенность новинки заключается в её способности работать без подключения к компьютеру, смартфону или игровой приставке. Устройство оборудовано датчиками отслеживания движений с шестью степенями свободы (6DoF), благодаря чему HTC Vive Focus полностью автономен и не требует использования внешних сенсоров.

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Также новинка укомплектована процессором Qualcomm Snapdragon 835 и AMOLED-дисплеем, а в качестве программной основы задействована собственная VR-платформа компании — Vive Wave Open Platform.

Как и ожидалось, на первом этапе шлем HTC Vive Focus будет доступен лишь в Китае. Планирует ли компания поставлять устройства на другие рынки — неизвестно. Дата начала продаж и ориентировочная розничная цена также пока не разглашаются, хотя ранее инсайдеры заявляли, что поставки VR-шлема стартуют до конца 2017 года.

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Компания HTC представила свой первый автономный VR-шлем

Фото: © HTC

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Владимир Лещёв
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