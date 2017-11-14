HTC представила полностью автономный шлем виртуальной реальности

Главная особенность новинки заключается в её способности работать без подключения к компьютеру, смартфону или игровой приставке. Устройство оборудовано датчиками отслеживания движений с шестью степенями свободы (6DoF), благодаря чему HTC Vive Focus полностью автономен и не требует использования внешних сенсоров.

Как и ожидалось, на первом этапе шлем HTC Vive Focus будет доступен лишь в Китае. Планирует ли компания поставлять устройства на другие рынки — неизвестно. Дата начала продаж и ориентировочная розничная цена также пока не разглашаются, хотя ранее инсайдеры заявляли, что поставки VR-шлема стартуют до конца 2017 года.