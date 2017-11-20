В свои 26 она пашет на 9 работах и говорит: Лучше так, чем продавцом в бутике
26-летняя Сара Мур является самой молодой жительницей шотландского острова Норт-Роналдсей. Так как там проживает всего 45 человек, она без лишних "я не умею" берётся за любую необходимую работу.
Сара жила в шотландской столице, подрабатывая продавцом-консультантом в магазине Next. Суета большого Эдинбурга наскучила девушке уже к 25 годам. Тогда она решилась на кардинальные перемены, пишет NYP.
В Эдинбурге мне было одиноко, хотя там очень людно. Я жила в одном доме в течение 23 лет и знала только людей слева и справа от меня, но здесь я знаю всех
Она переехала на постоянное местожительство на шотландский остров Норт-Роналдсей, принадлежащий группе Оркнейских островов. Здесь всего 45 жителей, их средний возраст — 65 лет.
Вместо одной работы под крышей модного магазина Сара наслаждается обязанностями пастуха, диспетчера воздушного движения, опекуна, пожарного спасателя, клерка островного совета, складирует багаж в самолёты, управляет экскаваторами на фермах и даже ведёт экскурсии по единственному маяку острова.
Здесь нелёгкая жизнь, и это не то место, в которое кто-то приходит, чтобы разбогатеть, но мне это нравится. Эдинбург слишком переполнен, и там нет зелени или пейзажей. Для меня это было просто тупиковое времяпровождение: розничная работа не для меня