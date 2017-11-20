В свои 26 она пашет на 9 работах и говорит: Лучше так, чем продавцом в бутике

Здесь нелёгкая жизнь, и это не то место, в которое кто-то приходит, чтобы разбогатеть, но мне это нравится. Эдинбург слишком переполнен, и там нет зелени или пейзажей. Для меня это было просто тупиковое времяпровождение: розничная работа не для меня