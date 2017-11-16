Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2017, 14:35

По мотивам "Марио" снимут фильм

Сейчас японская компания Nintendo обсуждает возможность выпуска анимационной ленты.

Nintendo ведёт переговоры о съёмках анимационного фильма Super Mario Bros. Проектом может заняться студия Illumination Entertainment, известная благодаря "Гадкому я".

image

Nintendo обсуждает с авторами "Гадкого я" анимационный фильм по Super Mario Bros.

Фото: © Flickr/Naoki Nakashima

Переговоры осложняет желание японской компании принимать непосредственное участие в творческом процессе. Также проектом может заняться Сигэру Миямото, создатель серии. Ему пророчат должность продюсера фильма.

Фильм по мотивам "Марио" вышел в 1993 году и получил название "Супербратья Марио".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Марио
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar