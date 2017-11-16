По мотивам "Марио" снимут фильм

Сейчас японская компания Nintendo обсуждает возможность выпуска анимационной ленты.

Nintendo ведёт переговоры о съёмках анимационного фильма Super Mario Bros. Проектом может заняться студия Illumination Entertainment, известная благодаря "Гадкому я".

Nintendo обсуждает с авторами "Гадкого я" анимационный фильм по Super Mario Bros. Фото: © Flickr/Naoki Nakashima

Переговоры осложняет желание японской компании принимать непосредственное участие в творческом процессе. Также проектом может заняться Сигэру Миямото, создатель серии. Ему пророчат должность продюсера фильма.