CS:GO стала киберспортивной игрой года

Такое решение было принято в рамках церемонии награждения премией Esports Industry Awards.

В ночь на 14 ноября в Лондоне прошла церемония награждения киберспортивной премией Esports Industry Awards. В рамках этого мероприятия были определены лучшие игроки года, киберспортивные дисциплины и другие ключевые персонажи индустрии.