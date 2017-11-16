CS:GO стала киберспортивной игрой года
Такое решение было принято в рамках церемонии награждения премией Esports Industry Awards.
В ночь на 14 ноября в Лондоне прошла церемония награждения киберспортивной премией Esports Industry Awards. В рамках этого мероприятия были определены лучшие игроки года, киберспортивные дисциплины и другие ключевые персонажи индустрии.
CS:GO — киберспортивная игра года
Фото: © Flickr/James Cao
Киберспортивной игрой года стала Counter-Strike: Global Offensive. Другому популярному шутеру — PlayerUnknown's Battlegrounds — досталось звание новой киберспортивной игры года.
Издателем года стала компания Riot Games, создавшая League of Legends. Лучший новостной сайт года — ESPN.