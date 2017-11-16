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Регион
Опубликовано 16 ноября 2017, 14:24

CS:GO стала киберспортивной игрой года

Такое решение было принято в рамках церемонии награждения премией Esports Industry Awards.

В ночь на 14 ноября в Лондоне прошла церемония награждения киберспортивной премией Esports Industry Awards. В рамках этого мероприятия были определены лучшие игроки года, киберспортивные дисциплины и другие ключевые персонажи индустрии.

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CS:GO — киберспортивная игра года

Фото: © Flickr/James Cao

Киберспортивной игрой года стала Counter-Strike: Global Offensive. Другому популярному шутеру — PlayerUnknown's Battlegrounds — досталось звание новой киберспортивной игры года.

Издателем года стала компания Riot Games, создавшая League of Legends. Лучший новостной сайт года — ESPN.

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Сергей Сурепин
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