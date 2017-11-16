Стали известны номинанты The Game Awards
Сейчас можно проголосовать за любимые игры, которые поборются за премию "Оскар" в игровой индустрии.
Организаторы The Game Awards назвали список номинантов. На звание "Игры года" претендуют сразу два эксклюзива Nintendo — The Legends of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, а также PlayerUnknow’s Battlegrounds, Persona 5 и Horizon Zero Dawn.
Премия The Game Awards объявила список номинантов
Фото: © Flickr/BagoGames
Второй части Wolfenstein пророчат призы за постановку, повествование, актёрскую игру и победу в категории "Лучший экшен". Resident Evil 7 отметили за лучшую режиссуру, лучший саунд-дизайн и лучший VR.
Награды вручат 7 декабря.