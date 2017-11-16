Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали более полумиллиона игроков
Количество заблокированных пользователей за последние выходные составило 100 тысяч.
Компания BattlEye, создавшая античитерское программное обеспечение, сообщила о блокировке 700 тысяч игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds. В середине сентября количество забаненных пользователей составило 150 тысяч.
В PUBG забанили больше полумиллиона читеров за два месяца
Фото: © Flickr/BagoGames
В начале ноября студия Bluehole, создавшая PlayerUnknown's Battlegrounds, сообщила, что продолжит активно бороться с читерами. Сейчас разработчики усиливают меры по защите.
Напомним, количество проданных копий игры превысило 20 миллионов.