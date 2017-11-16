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Регион
Опубликовано 16 ноября 2017, 13:31

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали более полумиллиона игроков

Количество заблокированных пользователей за последние выходные составило 100 тысяч.

Компания BattlEye, создавшая античитерское программное обеспечение, сообщила о блокировке 700 тысяч игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds. В середине сентября количество забаненных пользователей составило 150 тысяч.

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В PUBG забанили больше полумиллиона читеров за два месяца

Фото: © Flickr/BagoGames

В начале ноября студия Bluehole, создавшая PlayerUnknown's Battlegrounds, сообщила, что продолжит активно бороться с читерами. Сейчас разработчики усиливают меры по защите.

Напомним, количество проданных копий игры превысило 20 миллионов.

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Сергей Сурепин
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