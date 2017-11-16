Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали более полумиллиона игроков

Количество заблокированных пользователей за последние выходные составило 100 тысяч.

Компания BattlEye, создавшая античитерское программное обеспечение, сообщила о блокировке 700 тысяч игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds. В середине сентября количество забаненных пользователей составило 150 тысяч.