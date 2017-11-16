Новый проект продюсера Assassin’s Creed выйдет после 2020 года

Сейчас игрой занимается студия EA Motive. Этот проект станет началом новой серии игр.

Главный финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен рассказал, что издатель занимается не только ежегодными спортивными симуляторами. Так, например, продюсер Assassin’s Creed и Watch Dogs Джейд Реймонд уже занимается новым проектом.