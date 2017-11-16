Новый проект продюсера Assassin’s Creed выйдет после 2020 года
Сейчас игрой занимается студия EA Motive. Этот проект станет началом новой серии игр.
Главный финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен рассказал, что издатель занимается не только ежегодными спортивными симуляторами. Так, например, продюсер Assassin’s Creed и Watch Dogs Джейд Реймонд уже занимается новым проектом.
Первый проект студии Джейд Реймонд выйдет после 2020 года и откроет новую серию
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Игра станет запуском новой серии. Релиз запланирован на 2021 финансовый год.
Новый проект — первая работа Джейд Реймонд под руководством издателя Electronic Arts.