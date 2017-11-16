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Опубликовано 16 ноября 2017, 17:11

Авторы Far Cry 5 рассказали о работе над игрой

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Ubisoft Россия

Скриншот видео: youtube.com/Ubisoft Россия

Разработчики использовали технологию фотограмметрии для максимальной реалистичности.

Студия Ubisoft сообщила, что для создания реалистичности в Far Cry 5 разработчики использовали технологию фотограмметрии. Больше всего команду в Монтане привлекла разнообразная природа штата.

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Разработчики Far Cry 5 рассказали о воссоздании штата Монтана в игре

Скриншот видео: youtube.com/Ubisoft Россия

Разработчики признались, что пятая часть стала самой красивой в серии Far Cry. Команду удивило множество видов растений и животных, которые находятся в штате.

Far Cry 5 выходит 27 февраля 2018 года.

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Сергей Сурепин
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