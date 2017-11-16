Авторы Far Cry 5 рассказали о работе над игрой
Разработчики использовали технологию фотограмметрии для максимальной реалистичности.
Студия Ubisoft сообщила, что для создания реалистичности в Far Cry 5 разработчики использовали технологию фотограмметрии. Больше всего команду в Монтане привлекла разнообразная природа штата.
Разработчики Far Cry 5 рассказали о воссоздании штата Монтана в игре
Разработчики признались, что пятая часть стала самой красивой в серии Far Cry. Команду удивило множество видов растений и животных, которые находятся в штате.
Far Cry 5 выходит 27 февраля 2018 года.