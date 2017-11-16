Разработчики высмеяли Electronic Arts за микроплатежи

Создатели StarCraft 2 перевели игру на условно-бесплатную модель и рассказали о её плюсах.

Студия Blizzard высмеяла Electronic Arts за использование микроплатежей в Star Wars: Battlefront 2. Сделали это разработчики после обновления StarCraft 2 — теперь игра распространяется по условно-бесплатной модели.

Blizzard высмеяла EA за микроплатежи в Star Wars: Battlefront 2 Скриншот видео: youtube.com/EA Star Wars

Команда рассказала, что количество часов, которые нужно потратить для заработка на полноценную кампанию StarCraft 2, составляет ноль. Также разработчики отметили, что пользователи получают полный доступ к игре после первого запуска.