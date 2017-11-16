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Опубликовано 16 ноября 2017, 16:39

Разработчики высмеяли Electronic Arts за микроплатежи

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/EA Star Wars

Скриншот видео: youtube.com/EA Star Wars

Создатели StarCraft 2 перевели игру на условно-бесплатную модель и рассказали о её плюсах.

Студия Blizzard высмеяла Electronic Arts за использование микроплатежей в Star Wars: Battlefront 2. Сделали это разработчики после обновления StarCraft 2 — теперь игра распространяется по условно-бесплатной модели.

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Blizzard высмеяла EA за микроплатежи в Star Wars: Battlefront 2

Скриншот видео: youtube.com/EA Star Wars

Команда рассказала, что количество часов, которые нужно потратить для заработка на полноценную кампанию StarCraft 2, составляет ноль. Также разработчики отметили, что пользователи получают полный доступ к игре после первого запуска.

Сейчас StarCraft 2 доступна бесплатно.

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Сергей Сурепин
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