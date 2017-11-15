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Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 10:43

Госдума во втором чтении поддержала поправку о СМИ — иностранных агентах

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Согласно поправке, присваивать статус иноагента будет Минюст. Конкретные газеты или телеканалы в документе не указываются.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку, согласно которой иностранным СМИ, получающим финансирование из-за рубежа, может присваиваться в России статус "иностранного агента".

Поправка подразумевает, что статус может быть присвоен СМИ, получающим финансирование из-за рубежа. Соответствующее решение будет принимать Минюст. Конкретные газеты или телеканалы в документе не указываются.

Законопроект стал зеркальным ответом на притеснение российских СМИ в США. Так, в начале ноября американский Минюст потребовал от российского телеканала RT America зарегистрировать себя в качестве иноагента, что телеканал и вынужден был сделать. Тогда Совфед пригрозил применить те же меры к американскому телеканалу CNN.

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Иван Гусев
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