Госдума во втором чтении поддержала поправку о СМИ — иностранных агентах

Согласно поправке, присваивать статус иноагента будет Минюст. Конкретные газеты или телеканалы в документе не указываются.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку, согласно которой иностранным СМИ, получающим финансирование из-за рубежа, может присваиваться в России статус "иностранного агента".

Поправка подразумевает, что статус может быть присвоен СМИ, получающим финансирование из-за рубежа. Соответствующее решение будет принимать Минюст. Конкретные газеты или телеканалы в документе не указываются.