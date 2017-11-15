Госдума во втором чтении поддержала поправку о СМИ — иностранных агентах
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Согласно поправке, присваивать статус иноагента будет Минюст. Конкретные газеты или телеканалы в документе не указываются.
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку, согласно которой иностранным СМИ, получающим финансирование из-за рубежа, может присваиваться в России статус "иностранного агента".
Поправка подразумевает, что статус может быть присвоен СМИ, получающим финансирование из-за рубежа. Соответствующее решение будет принимать Минюст. Конкретные газеты или телеканалы в документе не указываются.
Законопроект стал зеркальным ответом на притеснение российских СМИ в США. Так, в начале ноября американский Минюст потребовал от российского телеканала RT America зарегистрировать себя в качестве иноагента, что телеканал и вынужден был сделать. Тогда Совфед пригрозил применить те же меры к американскому телеканалу CNN.