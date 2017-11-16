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Опубликовано 16 ноября 2017, 16:11

Разработчики зарабатывают больше всего на рекламе

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/CafeCredit.com

Фото: © flickr.com/CafeCredit.com

Встроенные платежи и реклама стали самыми популярными способами монетизации приложений.

Аналитическая фирма App Annie опросила более 1,2 тысячи специалистов из различных сфер и установила, какие цели ставят компании перед своими мобильными проектами. Главная задача разработчиков — получение дохода от магазинов приложений.

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Реклама и встроенные покупки — самые популярные способы монетизации приложений

Фото: © flickr.com/CafeCredit.com

Чаще всего команды останавливаются на микроплатежах и рекламе. 38% опрошенных готовы выбирать сразу обе модели заработка.

Также спросом пользуется подписка. Этот способ монетизации стал самым популярным в индустрии мультимедиа и развлечений.

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Сергей Сурепин
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