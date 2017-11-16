Разработчики зарабатывают больше всего на рекламе
Встроенные платежи и реклама стали самыми популярными способами монетизации приложений.
Аналитическая фирма App Annie опросила более 1,2 тысячи специалистов из различных сфер и установила, какие цели ставят компании перед своими мобильными проектами. Главная задача разработчиков — получение дохода от магазинов приложений.
Реклама и встроенные покупки — самые популярные способы монетизации приложений
Чаще всего команды останавливаются на микроплатежах и рекламе. 38% опрошенных готовы выбирать сразу обе модели заработка.
Также спросом пользуется подписка. Этот способ монетизации стал самым популярным в индустрии мультимедиа и развлечений.