Авторы FIFA 18 исправили уязвимость искусственного интеллекта

Покупатели футбольного симулятора FIFA 18 обнаружили способ, который позволяет получать максимальное количество FIFA Coins за победу над искусственным интеллектом. Для этого игроки использовали режим Squad Battles.

В этом режиме игроки набирают в свой состав определённых футболистов, а после выставляют его против команды других живых пользователей. Игроки начинали хитрить и зарабатывали максимальное количество монет.