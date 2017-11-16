Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2017, 15:39

Авторы FIFA 18 исправили уязвимость искусственного интеллекта

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/EA SPORTS FIFA

Скриншот видео: youtube.com/EA SPORTS FIFA

Игроки "обыгрывали" самых сложных компьютерных противников, дабы заработать дополнительные монеты.

Покупатели футбольного симулятора FIFA 18 обнаружили способ, который позволяет получать максимальное количество FIFA Coins за победу над искусственным интеллектом. Для этого игроки использовали режим Squad Battles.

image

Разработчики FIFA 18 исправили уязвимость ИИ, позволяющую получать максимальные награды

Скриншот видео: youtube.com/EA SPORTS FIFA

В этом режиме игроки набирают в свой состав определённых футболистов, а после выставляют его против команды других живых пользователей. Игроки начинали хитрить и зарабатывали максимальное количество монет.

Разработчики заметили это и исправили уязвимость.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • electronicarts
  • fifa18
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar