Авторы FIFA 18 исправили уязвимость искусственного интеллекта
Игроки "обыгрывали" самых сложных компьютерных противников, дабы заработать дополнительные монеты.
Покупатели футбольного симулятора FIFA 18 обнаружили способ, который позволяет получать максимальное количество FIFA Coins за победу над искусственным интеллектом. Для этого игроки использовали режим Squad Battles.
Разработчики FIFA 18 исправили уязвимость ИИ, позволяющую получать максимальные награды
В этом режиме игроки набирают в свой состав определённых футболистов, а после выставляют его против команды других живых пользователей. Игроки начинали хитрить и зарабатывали максимальное количество монет.
Разработчики заметили это и исправили уязвимость.