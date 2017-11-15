Кузнецова поддержала маму инвалида, которого выгнали из кинотеатра в Петербурге

Детский омбудсмен заявила, что в ситуации обязательно разберутся соответствующие службы и ведомства.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала маму мальчика в инвалидной коляске, которого выгнали из кинотеатра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

По её словам, в инциденте обязательно разберутся соответствующие службы и ведомства.

— Но то, что делают мамы детей с ограниченными возможностями здоровья, — это подвиг. Нужно ценить это и стремиться помочь, — заявила Кузнецова.

Омбудсмен также подчеркнула, что эта ситуация вскрыла ряд проблем, существующих в обществе. Это в первую очередь отношение к маломобильным людям. Очевидно, что доступная среда не создаётся только путём установления пандусов и лифтов и проявляться она должна в равном отношении к каждому.