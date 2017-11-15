Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 12:19

В Госдуме готовят закон о борьбе с телефонным терроризмом

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, уже есть конкретные предложения.

Депутаты Государственной думы готовят меры по борьбе с телефонным терроризмом. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

— В комитете (по безопасности и противодействию коррупции) сегодня идёт работа над вопросами, связанными с телефонным терроризмом, и есть конкретные предложения, — отметил сенатор в ходе своего выступления на заседании Госдумы.

По словам Володина, разработкой поправок к действующему законодательству занимается также Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили признать телефонный терроризм особо тяжким преступлением и увеличить минимальный срок тюремного заключения за него до 10 лет.

Напомним, с начала сентября в России начали поступать анонимные звонки о якобы заложенных в зданиях бомбах. Ни одно из поступивших сообщений не подтвердилось. По данным ФСБ, волна ложных минирований затронула 75 регионов РФ.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • минирования
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar