В Госдуме готовят закон о борьбе с телефонным терроризмом

По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, уже есть конкретные предложения.

Депутаты Государственной думы готовят меры по борьбе с телефонным терроризмом. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

— В комитете (по безопасности и противодействию коррупции) сегодня идёт работа над вопросами, связанными с телефонным терроризмом, и есть конкретные предложения, — отметил сенатор в ходе своего выступления на заседании Госдумы.

По словам Володина, разработкой поправок к действующему законодательству занимается также Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили признать телефонный терроризм особо тяжким преступлением и увеличить минимальный срок тюремного заключения за него до 10 лет.