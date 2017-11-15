В Госдуме готовят закон о борьбе с телефонным терроризмом
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По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, уже есть конкретные предложения.
Депутаты Государственной думы готовят меры по борьбе с телефонным терроризмом. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
— В комитете (по безопасности и противодействию коррупции) сегодня идёт работа над вопросами, связанными с телефонным терроризмом, и есть конкретные предложения, — отметил сенатор в ходе своего выступления на заседании Госдумы.
По словам Володина, разработкой поправок к действующему законодательству занимается также Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Ранее депутаты Мосгордумы предложили признать телефонный терроризм особо тяжким преступлением и увеличить минимальный срок тюремного заключения за него до 10 лет.
Напомним, с начала сентября в России начали поступать анонимные звонки о якобы заложенных в зданиях бомбах. Ни одно из поступивших сообщений не подтвердилось. По данным ФСБ, волна ложных минирований затронула 75 регионов РФ.