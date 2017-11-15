В Кремле оценили поправку о СМИ-иногентах

Документ позволит ответить на притеснение российских СМИ за рубежом, считает Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поправку о СМИ — иностранных агентах, которая была принята Госдумой во втором чтении. По словам представителя Кремля, документ позволит российским властям незамедлительно и зеркально реагировать на притеснения свободы российских СМИ за рубежом.

— Любые посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не остаются и не будут оставаться без решительного осуждения, без зеркальной реакции со стороны Москвы, и принятый законопроект даст возможность обеспечивать своевременное выражение такой реакции, — отметил он.