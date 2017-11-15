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Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 12:53

В Кремле оценили поправку о СМИ-иногентах

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Сергеев

Фото: ©РИА Новости/Владимир Сергеев

Документ позволит ответить на притеснение российских СМИ за рубежом, считает Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поправку о СМИ — иностранных агентах, которая была принята Госдумой во втором чтении. По словам представителя Кремля, документ позволит российским властям незамедлительно и зеркально реагировать на притеснения свободы российских СМИ за рубежом.

— Любые посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не остаются и не будут оставаться без решительного осуждения, без зеркальной реакции со стороны Москвы, и принятый законопроект даст возможность обеспечивать своевременное выражение такой реакции, — отметил он.

Отметим, данный законопроект стал зеркальным ответом на притеснение российских СМИ в США. Так, в начале ноября американский Минюст потребовал от российского телеканала RT America зарегистрировать себя в качестве иногента. Тогда Совфед пригрозил применить те же меры к американскому телеканалу CNN.

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Александр Юнашев
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