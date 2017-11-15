Госдума одобрила закон о СМИ — иностранных агентах

Данный статус теперь будет присвоен газетам, радиостанциям, телеканалам или интернет-изданиям, которые получают финансирование из-за рубежа.

Отметим, что данный статус может быть присвоен газетам, радиостанциям, телеканалам или интернет-изданиям, которые получают финансирование из-за рубежа. Соответствующее решение будет принимать Минюст.

Данное решение палаты стало ответом на притеснение российских СМИ в США. Так, в начале ноября американский Минюст потребовал от телеканала RT America зарегистрировать себя в качестве иноагента, что впоследствии телеканал и сделал. Спустя некоторое время Совфед пригрозил применить те же меры к американскому телеканалу CNN.