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Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 13:16

Госдума одобрила закон о СМИ — иностранных агентах

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Данный статус теперь будет присвоен газетам, радиостанциям, телеканалам или интернет-изданиям, которые получают финансирование из-за рубежа.

Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении законопроект, который позволяет признать средство массовой информации иностранным агентом.

Отметим, что данный статус может быть присвоен газетам, радиостанциям, телеканалам или интернет-изданиям, которые получают финансирование из-за рубежа. Соответствующее решение будет принимать Минюст.

Данное решение палаты стало ответом на притеснение российских СМИ в США. Так, в начале ноября американский Минюст потребовал от телеканала RT America зарегистрировать себя в качестве иноагента, что впоследствии телеканал и сделал. Спустя некоторое время Совфед пригрозил применить те же меры к американскому телеканалу CNN.

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Валерий Оленин
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